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Pendik açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

21.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Pendik açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pendik açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Pendik Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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