Pendikspor-Göztepe maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenen Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, aldıkları skorun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Pendik Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe gibi geçen hafta maçını kazanmış, moralli, yeni teknik ekip değişikliği olmuş bir takıma karşı oyunumuz ve aldığımız skor bizim adımıza çok sevindirici. Yeni bir takımız. 21 yeni transferimiz var. Zamana ihtiyacımız olduğunu hep söylüyoruz. Zaman zaman bazı maçlarda sorunlar yaşasak da gidişatımız sevindirici." dedi.

Kazanma arzusu duyan, bunu sahada hissettiren, maçın tamamında oyunu domine eden bir Pendikspor olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "İstediklerimizi sahada görmek teknik adam olarak beni sevindirdi. Oyuncularımızın sahadaki isteği olumlu. Doğru bir şekilde oynamak ve gelecek haftalarda bunu geliştirmek en büyük hedefimiz. Taraftarın sabrına ihtiyacımız var. Sadece 2 iç saha maçı yaptık, 4 deplasman oynadık. İç sahada daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve bu maçta 4 tane ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen takımın başarılı performans sergileyerek kazandığını aktaran Özköylü, sıcak hava nedeniyle daha farklı bir skor alamadıklarını sözlerine ekledi.

- Özkayımoğlu: "En kısa sürede toparlanacağız"

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, kötü günlerinde olduklarını belirterek, "15 gün boyunca teknik ekibimiz gerekli çalışmaları yaptı ama ne yazık ki istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık." diye konuştu.

Rakibin ikinci golü bulması sonrası demoralize olduklarına dikkat çeken Özkayımoğlu, "Önümüzde bay geçeceğimiz bir hafta var. En kısa sürede toparlanacağız. Bunun üstesinden gelecek kaliteye sahibiz. Elimizi taşın altına koyup, bunu yapmak zorundayız. Savaşan, koşan, mücadele eden, Göztepe armasının farkını hisseden, hissettiren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Göztepe camiası, Göztepe taraftarı, Göztepe yönetimi bu yenilgiyi hiç bir şekilde hak etmiyor. Üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

