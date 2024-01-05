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  4. Pendik’te 3 katlı binada patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı

Pendik’te 3 katlı binada patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı

05.01.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Pendik’te 3 katlı binada patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı

Pendik’te 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunun patlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangın çıkan binada yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğal gaz ekipleri de binanın gaz akışını durdurdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin emniyet ekipleri çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik doğalgaz patlaması

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