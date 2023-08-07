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Pendik’te alkollü sürücü evin duvarına çarptı: 1 yaralı

07.08.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te ara sokakta meydana gelen kazada, iddiaya göre alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza da alkollü sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, İstanbul Pendik’te Çayeli sokakta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen Opel marka 34 DAU 867 plakalı araç sürücüsü hızlı bir şekilde ilerlerken direksiyon direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evde uyuyan ve çevredeki vatandaşlar uyandı. Evin duvarında da maddi hasara neden olan kazada çarpmanın etkisiyle aracın yakıt deposu patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüye boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri de olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından alkollü sürücü hastaneye götürülürken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇ PERT OLMUŞ"

Kazayı gören çevredeki vatandaşlardan Tahir Can, "Biz evde oturuyorduk. Bir gürültü geldi ve kalktım baktım araç şuradaki direğe çarpmış. Sese geldik ve daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Ambulanslar geldi yardımcı oldular ve içerdekileri çıkardılar. Büyük bir kaza gerçekten, araç pert olmuş" dedi.

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