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  4. Pendik'te drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası

Pendik'te drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası

28.11.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Pendik'te drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 214 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta 26 Kasım'da, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, 34 GVS 183 plakalı araç sürücüsü Kadir E. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ile "sisli havalar dışında sis farlarını diğer ışıklarla birlikte kullanmak" maddelerinden 21 bin 214 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle alınan Kadir E, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik Drift

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