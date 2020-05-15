YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pendik'te gençler, 19 Mayıs'ı, dev Türk bayrağı desenli uçurtmayı uçurarak kutladı

Pendik'te gençler, 19 Mayıs'ı, dev Türk bayrağı desenli uçurtmayı uçurarak kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Pendik'te gençler, 19 Mayıs'ı, dev Türk bayrağı desenli uçurtmayı uçurarak kutladı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, 20 yaş altı gençler 4 saatlik sokağa çıkma izninde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 60 metrekarelik Türk bayrağı desenli uçurtma uçurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde olan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00 itibarıyla dışarıya çıkabildi.

Pendik'te gençler, belediyenin organize ettiği etkinlikte, 60 metrekarelik Türk bayrağı desenli uçurtmayı uçurarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı erken kutladı.

Etkinlikte konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlerin bu süreçte sabır göstererek evde kalmalarının değerli olduğunu belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlamasında gençlerimiz ile bir araya geldik ve çok mutluyuz. Burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı önceden olsa anlamlı bir etkinlikte kutlamış olduk." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

390 bin nüfusa 500 bin maske

390 bin nüfusa 500 bin maske

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Barış Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.