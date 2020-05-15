Pendik'te gençler, 19 Mayıs'ı, dev Türk bayrağı desenli uçurtmayı uçurarak kutladı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, 20 yaş altı gençler 4 saatlik sokağa çıkma izninde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 60 metrekarelik Türk bayrağı desenli uçurtma uçurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde olan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00 itibarıyla dışarıya çıkabildi.

Pendik'te gençler, belediyenin organize ettiği etkinlikte, 60 metrekarelik Türk bayrağı desenli uçurtmayı uçurarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı erken kutladı.

Etkinlikte konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlerin bu süreçte sabır göstererek evde kalmalarının değerli olduğunu belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlamasında gençlerimiz ile bir araya geldik ve çok mutluyuz. Burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı önceden olsa anlamlı bir etkinlikte kutlamış olduk." dedi.

