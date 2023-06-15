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Pendik'te hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

15.06.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te, toprak yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed H. idaresindeki 06 FV 0104 plakalı hafriyat kamyonu, Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halindeyken virajı alamayıp bariyerlerin üzerine devrildi.

Bu sırada kamyonun damperinde bulunan toprak, yan yolda seyir halindeki 34 ALA 02 plakalı aracın üzerine döküldü.

Kazada, kamyon sürücüsü Muhammed H. ve yanındaki Ahmet S. yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle bir süre aksayan trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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