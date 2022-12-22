Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sülüntepe Mahallesi Aydos Caddesi'nde seyir halindeki Muhammet G'nin kullandığı 34 FCZ 418 plakalı otomobil, Çağlar Sokak kesişiminde Fesih T. yönetimindeki 13 KB 714 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Muhammet G'nin kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücü Muhammet G'yi araçta sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.