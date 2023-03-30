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  4. Pendik'te kadına şiddet uygulayan 1 şüpheli gözaltına alındı

Pendik'te kadına şiddet uygulayan 1 şüpheli gözaltına alındı

30.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında, bir kadını darbederek silah zoruyla otomobile bindirdiğine ilişkin görüntüleri paylaşılan kişi gözaltına alındı.

Pendik'te kadına şiddet uygulayan 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında bir kadını darbeden ve silah zoruyla otomobile bindiren kişiyle ilgili görüntülerin incelendiği ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın 27.03.2023 tarihinde Pendik ilçesinde meydana geldiği belirlenmiş, görüntülerdeki mağdur S.B. (39) isimli kadın şahsa saldıran şüphelinin erkek arkadaşı A.Y. (32) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs suç aleti tabanca ile birlikte 29.03.2023 tarihinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve farklı konulardan hakkında 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

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