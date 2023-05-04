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  4. Pendik’te kadını darp eden şahsa mahalleliden tepki

Pendik’te kadını darp eden şahsa mahalleliden tepki

04.05.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bir adam, eşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar şahsa tepki gösterirken, ezilmekten ise son anda kurtuldular.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Pendik’in Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz öğrenilemeyen bir adam, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını darp etmeye başladı. Sokakta sesleri duyan mahalle sakinleri ise kadını darp eden şahsa tepki göstererek müdahale etti.

ARAÇLA KAÇARKEN MAHALLELİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Mahallelinin tepkisi ile karşılaşan şahıs aracına binmeye çalışırken arbede yaşandı. Mahalle sakinleri şahsı aracından çıkarmak istediği anda aracını süren şahıs 3 kişiye çarptı. Yere düşen 3 kişi yara almazken, şahıs ise olay yerinden aracı ile kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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