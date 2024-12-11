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  4. Pendik'te otomobilin taksiye ve yol bakım aracına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Pendik'te otomobilin taksiye ve yol bakım aracına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA AA
11.12.2024 09:15
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Pendik'te kontrolden çıkan otomobilin taksiye ve yol bakım aracına çarptığı kazada 1 işçi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden 34 TL 0142 plakalı otomobil, Kaynarca mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyreden taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracına vurarak durabildi.

Kazada bölgede çalışan bir işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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