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Pendik’te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

14.12.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı.

Pendik’te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

Başka bir otomobildeki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla böyle görüntüledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı.

Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.

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