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Pendik’te sağlık kahramanları yeni mescitlerine kavuştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tadilatı biten ve kapasitesi iki kat artırılarak sağlık çalışanları ve hastaneye gelen hasta hasta yakınlarına hizmet verecek olan mescidin açılışı yapıldı.Covid 19‘un başladığı günden beri tedbir amacı ile ibadete kapatılan ve Başhekim Prof.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tadilatı biten ve kapasitesi iki kat artırılarak sağlık çalışanları ve hastaneye gelen hasta hasta yakınlarına hizmet verecek olan mescidin açılışı yapıldı.
Covid 19‘un başladığı günden beri tedbir amacı ile ibadete kapatılan ve Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel’in talimatı doğrultusunda, Başhekim Yardımcısı Mehmet Fuat Eren’in koordinatörlüğünde ve Abdurrahman Emir Yıldızın sahibi olduğu SO Yatırım Proje Tic Aş.’nin sponsorluğunda yenilenen mescit, alan kapasitesi iki kat büyütülerek iç yapı mimarisi tamamen değiştirildi. Hastanenin 2010 yılında açıldığı günden beri kullanımda olan, alan kapasitesi olarak yetersiz kalan mescit korona virüsü dolayısı ile ibadete kapatılarak iç ve dış genişletme, bay ve bayan şadırvanları eklenerek büyütüldü. Caminin iç mekanında bayanlara ayrı ibadet yeri açıldı. Halıları, minber ve mihrabı ses sistemi ile birlikte yenilendi.
Yaklaşık olarak 5 aylık bir tadilat dönemi geçiren ve 550 kişinin ibadetini gerçekleştirebileceği hale getirilen mescidin, saflar arası 1 buçuk metre mesafeye riayet edilerek, kılınan ilk cuma namazı ile açılışı yapıldı.

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