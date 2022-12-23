Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

Olay, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Muhammed Avnullah Altan, bir arkadaşını motosikletine alarak birlikte Fatih’ten Pendik’e geldi. İkili, Pendik’e vardıklarında ayrıldı. Muhammed Avnullah Altan’ın yanından ayrılan şahıs, bir süre sonra bir sokağa giderek motosikletli Altan’ı beklemeye başladı. Altan’ın gelmesi ile beraber ikili arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıs, Altan’a silah ile ateş açtı.

Silahlı saldırgan, tartıştığı Altan’a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Sokaktan geçtikleri sırada silahlı saldırıya yakından tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırarak donakaldı.

Olayda, Muhammed Avnullah Altan bacağından yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs bir süre boyunca elinde motosiklet kaskı ile sokakta bekliyor. Daha sonra sokağa gelen motosikletlinin yanına giden şahıs, motosikletliye birkaç el ateş ettikten sonra koşarak kaçıyor. Olaya tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırıyor.

