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  4. Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi

Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 5 ay hapis cezası verildi

13.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme, sanığa verilen ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı - Sanık anne, duruşmada bebeğinin 30 Eylül'de vefat ettiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'ye "terk" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık, bebeğinin 30 Eylül'de vefat ettiğini, cenazesine katıldığını ve işlemlerinin hepsini kendisinin yaptığını ifade etti.

Mahkeme duruşmayı karara bağlamadan önce sanığa son sözünü sordu.

Sanık Ebru S, "Ben Ebrar'ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım." şeklinde savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın "terk" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Ebru S'nin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Olayın geçmişi

Pendik'te 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Ebru S'nin "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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