Pendik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler O.S, K.A. ve Z.K. gözaltına alındı.

Şüpheli Z.K'nin iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranması olduğu belirlendi.

Metruk binada yakalanan şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yenişehir ve Sülüntepe mahallelerindeki 2 adrese düzenlenen operasyonda ise M.B, E.C, E.Ç. ve B.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 cep telefonu, hassas terazi, havalı tabanca, ruhsatsız tabanca, şarjör ile fişekler ile 11 bin 905 lira ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda suçtan sabıka kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, E.C, E.Ç. ve B.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.K. hakkında adli kontrol uygulandı, O.S. ve K.A. serbest bırakıldı.

