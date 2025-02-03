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  4. Pendik'te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı

Pendik'te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı

AA AA
03.02.2025 14:08
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Pendik'te, bir binanın yıkım çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Caddesi'nde, yıkım çalışmaları yapılan binada doğal gaz borusu henüz bilinmeyen bir nedenle zarar gördü.

Hasar alan borudan çıkan gazın parlaması sonucu yangın meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sokağın giriş ve çıkışı tedbiren kapatıldı.

İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla doğal gazın akışı kesildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir süre binada soğutma çalışması yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
yangın Pendik doğal gaz

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