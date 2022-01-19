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Pendik'teki oto hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

19.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'teki oto hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te, bir kişinin çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı.

Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde aracını çalışır vaziyette bırakan Muhammet Keleş (19), kısa süreliğine alışveriş için bir markete girdi.

Marketten çıktığında aracını göremeyen Keleş, çalındığını anlayarak polis merkezine şikayette bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, otomobilin çalınma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, etrafta dolaşan kapüşonlu bir kişinin, Keleş'in park ettiği araca binerek olay yerinden hızlıca uzaklaşması yer alıyor.

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