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Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

29.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 RSL 67 plakalı otomobil ile 81 BS 002 plakalı otomobil, D100 karayolu Keresteciler mevkisinde çarpıştı.

Çarpışma sonrasında bariyerlere çarpan 34 RSL 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunda oluşan trafik, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

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