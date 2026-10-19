Pep Guardiola'dan Gazze çağrısı! "Cehennem hala devam ediyor"

Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler ajansı UNRWA için kamera karşısına geçerek Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekti. Guardiola, Filistin halkına desteğini yineleyerek uluslararası kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu.

GUARDIOLA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin yalnızca birer sayıdan ibaret olmadığını vurgulayan Guardiola, her insanın ailesi, hayalleri ve anıları olduğunu belirtti.

"Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez."

"FİLİSTİN HALKININ DİRENCİNE HAYRANIZ"

Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara ve bölgedeki insani krize dikkat çeken İspanyol teknik adam, İsrail'in saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'daki yıkım ve zorla yerinden edilmeler konusunu da gündeme getirdi.

Guardiola, Filistinli mültecilerin onlarca yıldır süren şiddet ve adaletsizlikle mücadele ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ve yine de vazgeçmiyorlar. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyuyoruz.”