Pepe: Beşiktaş her zaman kalbimde olacak

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı fesh ettikten sonra Porto'ya dönen Pepe, UEFA'ya verdiği röportajda Beşiktaş itiraflarında bulundu.

Pepe, Porto ile kariyerinin 4. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini söylerken Beşiktaş'a minnettar olduğunu da açıkladı.

''KALBİMDE HER ZAMAN BEŞİKTAŞ'IN YERİ OLACAK''

Beşiktaş macerası hakkında konuşan Pepe, ''2017'de Beşiktaş'a transfer oldum çünkü yeni bir kültür tecrübesi yaşamak istedim. Türkiye'de gerçekten çok keyifli zamanlar geçirdim. İnsanlar çok sıcaktı, bana çok iyi davranıyorlardı. Kalbimde her zaman Beşiktaş'ın bir yeri olacak. Kalbimdeki kulüp Porto'ya dönmeme de izin verdiler. Beşiktaş'a bana yaptıkları şeyler için minnettarım.'' dedi.

''3 KEZ KAZANDIM, 4 İSTİYORUM''

Portekizli tecrübeli stoper, Şampiyonlar Ligi macerası için ise ''Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazandım ve bu sene 4. kupamı istiyorum. Liverpool gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Ancak kendimize güvenmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her takımla savaşabileceğimizi göstermeliyiz. Liverpool'a saygı duyuyoruz, çok iyi bir takım ama biz kendi işimizi yapacağız.'' şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın da yer aldığı grubu lider tamamladıktan sonra Roma'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Porto, yarı finale de kalmak için Liverpool ile iki zorlu maça çıkacak.

