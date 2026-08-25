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Real Madrid'de Vinicius Jr'dan Arda Güler'e saha içinde büyük rest! "Hep aynı şey..."

La Liga’nın 2. haftasında Espanyol’u deplasmanda 2-1 deviren Real Madrid’de galibiyetten çok Arda Güler ile Vinicius Junior arasında yaşanan gerilim konuşuluyor.

Real Madrid'de Vinicius Jr'dan Arda Güler'e saha içinde büyük rest! "Hep aynı şey..."
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Espanyol'u 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Eflatun-beyazlıların galibiyetine bir asistle katkı veren milli futbolcumuz Arda Güler, saha içinde takım arkadaşı Vinicius Junior ile yaşadığı diyalogla İspanya'da gündeme oturdu.

ESPANYOL DEPLASMANINDA ARDA GÜLER DAMGASI

Real Madrid de Vinicius Jr dan Arda Güler e saha içinde büyük rest! "Hep aynı şey..." 1

Zorlu deplasmanda Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Jude Bellingham ve Carlos Espi kaydederken, ev sahibi Espanyol'un tek sayısı Alex Calatvara'dan geldi. İlk 11'de sahaya çıkan ve sergilediği performansla alkış toplayan Arda Güler, Bellingham'ın attığı golde harika bir asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

VINICIUS JUNIOR’DAN MİLLİ YILDIZA SAHA İÇİNDE REST

Real Madrid de Vinicius Jr dan Arda Güler e saha içinde büyük rest! "Hep aynı şey..." 2

Maçın skoru kadar geceye damga vuran asıl olay ise Vinicius Junior ile Arda Güler arasında yaşandı. Hücum hattındaki bir pozisyonda topu kendisine aktarmak yerine farklı bir tercih kullanan Arda'ya öfkelenen Sambacı yıldız, "Arda! Bir kez olsun şu pası bana at. Hep aynı şey!" diyerek milli futbolcuya sitem etti.

SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞUYOR

Real Madrid de Vinicius Jr dan Arda Güler e saha içinde büyük rest! "Hep aynı şey..." 3

Brezilyalı yıldızın Arda Güler'e yönelik gösterdiği canlı tepki, yayıncı kuruluş kameralarından kaçmadı. Saha içindeki gergin anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, İspanyol basını ikili arasında yaşanan bu anı maçın en dikkat çekici detayı olarak öne çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Vinicius Junior real madrid
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