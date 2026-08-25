Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Jean Onana'nın sözleşmesi fesh edildi

Beşiktaş, kadro yapılandırması kapsamında gözden çıkardığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

KAP’A RESMEN BİLDİRİLDİ: KARŞILIKLI FESİH

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bağların koparıldığı belirtildi. KAP’a gönderilen metinde, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

16 MAÇTA HAYAL KIRIKLIĞI: İZ BIRAKAMADI

Beşiktaş formasıyla geçirdiği süre boyunca bir türlü beklentileri karşılayamayan Jean Onana, siyah-beyazlı kariyerinde yalnızca 16 müsabakada görev yapabildi. Bu maçların sadece 3’ünde ilk 11’de sahaya çıkan Kamerunlu oyuncu, skora yalnızca 1 asistlik katkı sağlarken gol sevinci yaşayamadı.

DEV TRANSFER BÜTÇESİNE KONTENJAN OLUŞTURULDU

Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku gibi isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Beşiktaş, Onana’nın vedasıyla birlikte hem yabancı kontenjanında yer açtı hem de maaş bütçesinde rahatlama sağladı.