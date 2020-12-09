Perakende mağazaları destek bekliyor

ticaret karşısında zor günler geçiriyor. Bu zor süreci atlatabilmek için destek isteyen MTSO Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, beyaz eşya ve elektronikteki KDV oranlarının yüzde 8’e indirilmesini, kira desteği verilmesini ve üretimin desteklenmesini bekliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 8 No’lu Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, perakende satışlardan üretime kadar tüm aşamalarıyla pandeminin sektör üzerine etkilerini değerlendirerek, bu süreçte sektör temsilcilerinin talepleri hakkında bilgi verdi. KDV indiriminden kira desteğine, üretim desteğinden eğitime kadar birçok konuya değinen meclis üyeleri, perakende sektörünün işsizlikle mücadelenin ilacı olduğunu belirterek, bu sektöre sahip çıkılmasını istedi.

“Perakende sektörü işsizliğin ilacıdır”

MTSO 8 No’lu Komite Meclis Üyesi Hasan Yılmaz, bu süreçten en fazla perakende mağazalarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle dışarıya çıkmaların azaldığını, bunun sonunda da mağazalardan alışverişin yerini e-ticaretin aldığını hatırlatan Yılmaz, süreçten en fazla beyaz eşya ve elektronik mağazalarının olumsuz etkilediğini ifade etti. Aynı zamanda bu sektörlerde üretimin ithalata dayalı olması nedeniyle çeşitli sorunlar yaşandığını da kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

“Döviz kurlarındaki artışla birlikte doğal olarak ithal hammadde fiyatları da oldukça yükseldi. Bu durum doğrudan ürün fiyatlarına yansıdı. Yılbaşından bu yana beyaz eşya fiyatları neredeyse yüzde 50 arttı. Geldiğimiz süreçte sektör temsilcileri hem artan ürün maliyetleri hem de doğrudan satış yapamamanın sıkıntısı ile karşı karşıya. Sıkıntıları en azından bir miktar azaltabilmek adına sektör temsilcileri beyaz eşya ve elektronikteki KDV oranlarının mobilyada olduğu gibi yüzde 8’e indirilmesini, mağazaların kapanmaması için de sıkıntılar sona erene kadar kira desteği verilmesini bekliyor.”

Kira vergilerinin de bu süreçte alınmaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, SSK ücretlerinin de işveren üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna işaret etti. “Perakende sektörü işsizliğin ilacıdır” diyen Doğan, bu süreçte sektörün korunmasının önümüzdeki süreçte daha sağlıklı yol alınabilmesinin anahtarı olacağını söyledi.