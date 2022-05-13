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Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 2,5 arttı

13.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 2,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.

- Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro martta bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 artış gösterdi.

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