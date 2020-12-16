Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı

Sephora Türkiye Pazarlama & E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya da, teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve pazardaki oyuncuların artmasıyla alışverişte müşteri alışkanlıklarının hızla değiştiğini, bununla beraber güvenliğin de önem kazandığını ifade etti. Keyifli bir alışveriş ortamı yaratmak için teknoloji ve veriyle sağlanan deneyim ve bilgilerin güvenliğinin önemli olduğunu belirten Kaya, bu konuda markalara büyük sorumluluk yüklendiğini vurguladı.

Konferansta konuşan Ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, online ticaretin büyüme trendine girdiği bir dönemde güvenliğin müşteri tarafından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

- "Siber saldırı teknikleri de gelişmeye devam ediyor"

Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar&Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın da güvenlik önlemlerinin gelişmesinin paralelinde, olası siber saldırı tekniklerinin de gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, bu konuda sürekli güncel ve gelişim içinde olmanın tüm oyuncular için bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Microsoft Türkiye Pazarlama Grup Direktörü Özcan Öncel, kullanılan sistemlerin özelliklerinin ve içeriğinin karmaşıklaşmasıyla güvenliğin de giderek uzmanlık konusu haline geldiğini belirtti.

Yakın gelecekte çok daha önemli tehditlerin gündeme gelebileceğini ifade eden Öncel, bunun sonuçlarının da daha ağır olabileceğini ve buna hazırlığın çok önemli olduğunu vurguladı.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen, güvenlik konusunda alınacak önlemlerde mevzuatın ve üst yönetim sorumluluk almasının önem taşıdığını belirterek, siber saldırılarda oluşan kayıpların gerek finans gerekse marka itibarı açısından önemli seviyelere ulaştığını ifade etti.