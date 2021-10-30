YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletleri bulundu

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletleri bulundu

30.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletleri bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 2 genç bireye ait yaklaşık 1500 yıllık iskeletlere rastlandı.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Kazı çalışmaları sırasında 350 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında ise tespit edilen mezarda 2 gence ait 1500 yıllık iskeletler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının sürdüğünü, merdivenli alanda geçen yıl başlattıkları çalışmalara da devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Geçen yıl yaklaşık 220 metre uzunluğuna kadar kazısını yaptığımız merdiven bu yıl 350 metreye ulaştı. Kazılarda tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kafatasından biri mezarın doğu diğeri batı kısmına yerleştirilmiş. Mezar içerisinde herhangi bir buluntu yok, bu da o dönemde soyulduğunu göstermektedir. Bunlar yaklaşık olarak 1500 yıllık iskeletler."

- Haç işaretleri bulundu

Müze görevlisi arkeolog Mehmet Turan da kazılarda yer yer platformların olduğu bölgelerde haç işaretinin bulunduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Merdivenin kutsal ya da kamusal alana çıkabileceğini düşündüklerini dile getiren Turan, "Kazıda merdivenin ana kayaya oyularak yapıldığı, ana kayaların eksik olduğu yerlerde ise kesme blok taşlarının kullanılarak merdivenin tamamlandığını görüyoruz. Merdiven yapısı boyunca zaman zaman mezarlarla karşılaştık ve bugün bir mezar ortaya çıkardık. Bu mezarda iki bireye ait iskeletler tespit ettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilirBilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilir
PARTNERBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılarBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılar
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildiAdıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Ekim Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
12:16
İkindi
15:11
Akşam
17:38
Yatsı
18:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cumartesi

Turan Eczanesi
Merkez
Akyüz Eczanesi
Merkez
Dolaş Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.