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Perşembe pazarına turist yağdı, esnafın yüzü güldü

İHA İHA
28.03.2024 15:52
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil bölgelerinden şehir merkezine akın eden turistler, Perşembe Pazarı esnafının yüzünü güldürdü.

Sezon başlamadan yaşanan turist hareketliliği sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Manavgat’ta turizm sezonu tam olarak başlamamasına rağmen ilçenin iki büyük pazarına adeta turist yağıyor. Manavgat’ın iki büyük pazarından biri olan Perşembe Pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren turist akınına uğradı.

Side başta olmak üzere Çolaklı, Kumköy, Evrenseki, Gündoğdu, Kızılağaç ve Kızılot’ta bulunan otellerden Perşembe Pazarı’na akın eden turistler esnafın yüzünü güldürürken, turistin bu kadar çok olmasının önümüzdeki günlerde başlayacak olan turizm sezonunun çok iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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