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Perşembe pazarında sevindiren gelişme

MANİSA HABERLERİ  | 12.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Manisa’da bir süredir gündemde olan Perşembe pazarı sorununda mutlu sona gelindi.

Perşembe pazarında sevindiren gelişme

Manisa’da bir süredir gündemde olan Perşembe pazarı sorununda mutlu sona gelindi. Uzun görüşmelerin sonucunda çözüme kavuşan Perşembe pazarı ile ilgili açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Perşembe pazarının bu hafta Avni Gemicioğlu Caddesi ve ara sokaklarında kurulacağını, önümüzdeki haftadan itibaren de Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar yerinde kurulacağını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten pazarcı esnafının uzun süredir beklediği müjde geldi. Perşembe pazarının taşınması ile ilgili uzun süredir mesai harcadıklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Nihayetinde üretilen bir çözüm ile bugün pazarcı esnafımızla da bir toplantı yaptık. Esnaflarımızla da istişare yaptık. Bunun neticesinde bir mutabakata vardık. MANULAŞ’tan yeri Şehzadeler Belediyesi olarak biz kiralayacağız. Ardından da yapacağımız sözleşmeyle pazarcılarımızı yeni yapılan, daha önceki alana taşımış olacağız. Bu hafta yani (Perşembe günü)pazar mevcut bulunduğu yerde Avni Gemicioğlu Caddesi ve ara sokaklarında kurulacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu kapalı pazar yerinde tezgahlar açılmaya başlayacak. Bir mağduriyet oluşmadan, bir kesinti oluşmadan pazarcı esnafımız hizmetine devam edecek. Vatandaşlarımız da, pazardan aldıkları hizmeti almaya devam edecekler. Bu süreçteki destekleri için sayın başkanımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekküre ediyorum” dedi.
Pazarcı esnafının sorunun çözüme kavuşmasından dolayı mutluluğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik, gün içerisinde pazarcı kardeşlerimizle yapılan toplantıda tam bir mutabakat sağlandığını ilettiler. Şehzadeler Belediyesi ve pazarcı kardeşlerimizin yapacakları sözleşmelerin ardından bizlerde Pazartesi günü inşallah yerin kullanım hakkına sahip olan MANULAŞ ve Şehzadeler Belediyesiyle anlaşmayı imza altına alacağız. Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeri Şehzadeler Belediyesine teslim etmiş olacağız. Pazarcı kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum. Bizlerde bulunduğumuz makamları en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah iyi olacak. Güzel olacak” ifadelerinde bulundu.

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