YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Perşembe’ye sanayi sitesi müjdesi

Perşembe’ye sanayi sitesi müjdesi

ORDU HABERLERİ  | 16.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşa edecek.Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan karar doğrultusunda Perşembe ilçesinde sanayi sitesi kuruluyor.

Perşembe’ye sanayi sitesi müjdesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşa edecek.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan karar doğrultusunda Perşembe ilçesinde sanayi sitesi kuruluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesinde 110 esnafın rahatlıkla bir arada bulunacağı sanayi sitesi için ilk adımı attıklarını ve bu yatırımı Perşembe’ye kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi.
Perşembe Küçük Sanayi Sitesi’nin ilçede büyük heyecan yaşattığını belirten Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Başkan Mehmet Hilmi Güler’e ve süreci başarılı bir şekilde sürdüren Perşembe Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimine teşekkür etti.
Başkan Tandoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemize özel ilgi gösteriyor. Bunu ilçemize yapılan yatırımlarda da rahatlıkla fark ediyoruz. Sakin şehir olma özelliği ile birlikte Ordu’nun farklı bir ilçesiyiz. İlçemizde bina altlarında bulunan iş yerlerini yapılacak bu sanayi sitesine taşıyacağız. Kısa süre içinde sanayi sitesinin temelini atarak projeyi kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarda önceliğimiz Perşembe’dir” dedi.
Yapılacak olan Perşembe Küçük Sanayi Sitesi’nin istihdama da önemli katkı sunacağını ifade eden Başkan Tandoğan, “İlçemizde kurulacak olan Perşembe Küçük Sanayi Sitesi en az 100 kişiye istihdam sağlayacak. Bu da ilçemizde önemli bir iş sahası anlamına geliyor. İlçemizde buna benzer yatırım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Perşembe’ye sanayi sitesi müjdesi

Perşembe’ye sanayi sitesi müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Alanya’da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor

Alanya’da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor

Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da Antepfıstığı dikimi

Malatya’da Antepfıstığı dikimi

Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest bırakıldı

Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest bırakıldı

Ordu Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:42
İkindi
16:03
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Altaş Eczanesi
Altinordu
Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi
Altinordu
Fatsa Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
Telcioğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

CHP Ordu İl Başkanlığına Atila Şahin seçildi

CHP Ordu İl Başkanlığına Atila Şahin seçildi

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Fatsa Devlet Hastanesine 4 yeni doktor ataması

Fatsa Devlet Hastanesine 4 yeni doktor ataması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.