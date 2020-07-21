YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Perşembe’ye su müjdesi

Perşembe’ye su müjdesi

ORDU HABERLERİ  | 21.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, Perşembe’nin 53 mahallesinin su ihtiyacına katkı sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda çalışmalarına devam ediyor.İlçelerin su ihtiyaçlarını karşılamak için önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor.

Perşembe’ye su müjdesi

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, Perşembe’nin 53 mahallesinin su ihtiyacına katkı sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda çalışmalarına devam ediyor.
İlçelerin su ihtiyaçlarını karşılamak için önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Perşembe’nin 53 mahallesinin su ihtiyacına katkı sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda incelemelerde bulunan Genel Müdür Murat Us, “OSKİ olarak ilçelerimizin içme suyu problemini ortadan kaldırmak için yoğun yatırım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Genel Müdür Us, "Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kırsal bölgelerde yıllardır içme suyu bekleyen vatandaşlarımızın su hasretini sona erdirmekte kararlıyız. Bu kapsamda yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan ilçelerimize ek su kaynakları oluşturuyoruz. Perşembe ilçemizde 53 mahalleye su takviyesi sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda ekiplerimizle incelemelerde bulunduk. Bu göletimizde yapacağımız çalışma ile Perşembe ilçemizin su problemini en aza indirmek istiyoruz. OSKİ olarak yaptığımız yatırımlarda önceliğimiz vatandaşlarımızdır” dedi.

“OSKİ 19 ilçede 49 noktada çalışıyor”
OSKİ ekiplerinin 19 ilçede 49 ayrı noktada çalışma yürüttüğünü sözlerine ekleyen Genel Müdür Murat Us, “OSKİ ekiplerimiz 19 ilçemizde arı gibi çalışıyor. Planlanan projeler haricinde rutin işlerin de yapıldığı çalışmalarda temel amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek” şeklinde konuştu.

Perşembe’ye su müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Başkan Acar’dan emniyet müdürüne ziyaret

Başkan Acar’dan emniyet müdürüne ziyaret

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

Ordu Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:02
Yatsı
21:45

Ordu Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Çakır Eczanesi
Altinordu
Ergül Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi
Unye
Turan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Odun Közünde Dağ Suyu İle Çay

Odun Közünde Dağ Suyu İle Çay

Sinema Sanatçısı Levent İnanır, Ordu'da Ameliyat Oldu

Sinema Sanatçısı Levent İnanır, Ordu'da Ameliyat Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.