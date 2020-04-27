Perte çıkan araçtan hafif yaralı kurtuldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında perte çıkan araç sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bulunan Nato Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın kesiştiği yolda meydana gelen trafik kazasında 38 ACG 728 plakalı araç ile 38 ADG 004 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 38 ADG 004 plakalı araç çarpışmanın şiddetiyle perte çıkarken, sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü, sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



