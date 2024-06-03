Pes etmek yok! Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci haftasına göz atalım!

Milletler Ligi'nin ilk haftasında her ne kadar iç açıcı skorlar ile karşılaşmadak da Filenin Sultanları, toparlanmayı başardı ve ikinci hafta epey bir gururlandık!
Filenin Sultanları, ABD'de oynanan ikinci hafta maçlarında Almanya karşısında sahaya çıktı ve maçı 3-1 kazandı. İlk sette Almanya, 25-20 kazanırken kalan 3 sette Türkiye, Almanya'ya fark atarak maçtan galip geldi.
Filenin Sultanları, Sırbistan ile yaptığı maçta ilk iki seti kazandı. Üçüncü sette Sırbistan'ın 25-21'lik skor ile öne geçmesine rağmen morallerini bozmadılar ve Türkiye, dördüncü seti 25-21'lik skorla alarak 3-1 kazandı.
Filenin Sultanları, galibiyete doymuyordu ve Güney Kore ile yaptığı maçta ilk seti 25-20 kazandı. Sırasıyla kalan iki sette 25-15 ve 25-20'lik sayılar alarak maçtan galip ayrıldı.
Maçın pek de sürpriz olmayan ismi Ebrar Karakurt, tüm izleyicilerin nefesini kesti! Beş set süren maçta Türkiye, ilk sette 25-21'lik sayı ile geriden başladı.
Dördüncü seti ABD, 25-12'lik sayı ile almasına rağmen Türkiye, son seti 15-12 sayı ile alarak maçı 3-2 galibiyetle bitirdi.
Milli gururumuz Ebrar Karakurt, 1160 sayıyla Voleybol Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını elde etti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasını tüm zorluklara rağmen galibiyetler ve rekorlarla kapattı!
29 Mayıs 2024: Türkiye 3 - 1 Almanya
31 Mayıs 2024: Türkiye 3 - 1 Sırbistan
1 Haziran 2024: Türkiye 3 - 0 Güney Kore
2 Haziran 2024: Türkiye 3 - 2 ABD
Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, haftanın öne çıkan isimlerinden oldu.