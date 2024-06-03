Pes etmek yok! Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci haftasına göz atalım!

Milletler Ligi'nin ilk haftasında her ne kadar iç açıcı skorlar ile karşılaşmadak da Filenin Sultanları, toparlanmayı başardı ve ikinci hafta epey bir gururlandık!

29 Mayıs'ta Türkiye, Almanya ile müsabakaya girdi.



Filenin Sultanları, ABD'de oynanan ikinci hafta maçlarında Almanya karşısında sahaya çıktı ve maçı 3-1 kazandı. İlk sette Almanya, 25-20 kazanırken kalan 3 sette Türkiye, Almanya'ya fark atarak maçtan galip geldi.

Bu galibiyetten sonra Filenin Sultanları, Sırbistan ile girdiği müsabakayı yine 3-1 kazandı!



Filenin Sultanları, Sırbistan ile yaptığı maçta ilk iki seti kazandı. Üçüncü sette Sırbistan'ın 25-21'lik skor ile öne geçmesine rağmen morallerini bozmadılar ve Türkiye, dördüncü seti 25-21'lik skorla alarak 3-1 kazandı.

Bu galibiyet yetmemiş olacak ki Filenin Sultanları, Güney Kore ile yaptığı maçı 3-0 kazandı!



Filenin Sultanları, galibiyete doymuyordu ve Güney Kore ile yaptığı maçta ilk seti 25-20 kazandı. Sırasıyla kalan iki sette 25-15 ve 25-20'lik sayılar alarak maçtan galip ayrıldı.

Türkiye, ABD ile yaptığı maçta epey bir ter döktü. Maçı izlerken tüm nefesler tutuldu çünkü epey bir çekişmeli geçti!



Maçın pek de sürpriz olmayan ismi Ebrar Karakurt, tüm izleyicilerin nefesini kesti! Beş set süren maçta Türkiye, ilk sette 25-21'lik sayı ile geriden başladı.

Ancak geriden başlamak Filenin Sultanları'na pek bir etki etmemişe benziyor. Çünkü devamındaki iki seti 25-20 ve 25-21'lik sayılar ile aldılar!



Dördüncü seti ABD, 25-12'lik sayı ile almasına rağmen Türkiye, son seti 15-12 sayı ile alarak maçı 3-2 galibiyetle bitirdi.

Maçın parlayan yıldızlarından biri olan Ebrar Karakurt, bir rekora imza attı!



Milli gururumuz Ebrar Karakurt, 1160 sayıyla Voleybol Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını elde etti.

Ayrıca Melissa Vargas, 121 km/h ile en hızlı smaç hızına sahip oyuncu oldu!



Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasını tüm zorluklara rağmen galibiyetler ve rekorlarla kapattı!

Güncel maç sonuçları ve öne çıkan isimler ise şöyle:



29 Mayıs 2024: Türkiye 3 - 1 Almanya

31 Mayıs 2024: Türkiye 3 - 1 Sırbistan

1 Haziran 2024: Türkiye 3 - 0 Güney Kore

2 Haziran 2024: Türkiye 3 - 2 ABD

Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, haftanın öne çıkan isimlerinden oldu.







