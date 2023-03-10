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Peş peşe yaşanan depremler Kapadokya'daki doğal mirasa zarar vermedi

10.03.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, yaşanan depremlerin Kapadokya'daki doğal ve tarihi yapılarda hasara neden olmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etki ve yıkımların nedenlerini araştırmak üzere TUBİTAK projesi kapsamında, depremden etkilenen il, ilçe ve köylerde ekibiyle inceleme yapan Akın, Kapadokya'daki çeşitli noktaları da gözlemledi.

Akın, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile Kapadokya'ya yakın Kayseri'de son günlerde meydana gelen sarsıntıların, bölgedeki tarihi ve turistik alanlarda zarara neden olmadığını söyledi.

Orta Anadolu'da yüksek şiddette bir deprem beklenmediğini, orta ölçekli depremlerin ise yamaçlarda ve yıpranmış bazı doğal oluşumlarda kaya düşmesine neden olabileceğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin bir sonucu olarak Kayseri çevresindeki Erkilet fay zonu içerisindeki fay segmentlerinde depremlerle karşılaşıyoruz. Büyüklüğü 4-5 arasında olan depremler yaşadık. Bu depremlerin sarsıntılarını Nevşehir ve Kapadokya olarak dolaylı yönden hissediyoruz. Bu sarsıntılara baktığımız zaman Kapadokya'daki doğal mirası olumsuz etkilemesi çok da mümkün değil. Ancak yamaçlarda limit denge konumundaki kaya düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Ayrıca bazı kritik dengede olan peribacalarının şapkalarında blok düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık."

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, depremlerin hangi tarih ve saatte gerçekleşeceğinin önceden bilinemeyeceğini aktaran Akın, sağlam yapıların en önemli tedbir olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya depremler

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