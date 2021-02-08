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Pet şişede ev yapımı alkole baskın

08.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Pet şişede ev yapımı alkole baskın

Aydının Didim ilçesinde el yapımı kaçak içki yapıldığı tespit edilen bir eve baskın yapan emniyet güçleri çok sayıda el yapımı içki, etil alkol ve boş pet şişesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre; Didim’de emniyet güçlerince yapılan çalışmada İ.Ö.

Aydının Didim ilçesinde el yapımı kaçak içki yapıldığı tespit edilen bir eve baskın yapan emniyet güçleri çok sayıda el yapımı içki, etil alkol ve boş pet şişesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de emniyet güçlerince yapılan çalışmada İ.Ö. isimli şahıstan 2 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde el yapımı kaçak içki ele geçirildi. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken akabinde devam eden çalışmalarda Hisar Mahallesi’nde bir evde arama yapıldı. Evdeki aramada 12 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde toplam 6 litre, damacana içerisinde 10 litre el yapımı içki, 12 litre etil alkol ile çok miktarda boş pet su şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.A simli şahıs 5607 SKM suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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