Petek Dinçöz derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Şarkıcı, dansçı, manken, oyuncu ve televizyon sunucusu Petek Dinçöz, şarkıcılık kariyeri boyunca birçok şarkıyı seslendirdi. Bir zamanlar şarkılarıyla dillerden düşmeyen Petek Dinçöz, şimdi iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Şimdilerde 42 yaşında olan Petek Dönçöz, Instagram pozuyla gündeme geldi.

Dinçöz derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı.

Petek Dinçöz müzik kariyeri boyunca çok sayıda albüm, single çalışmalarına imza attı.

2008-2010 yılları arasında Can Tanrıyar ile, 2014-2022 yılları arasında ise Serkan Kodaloğlu ile evli kaldı.

Petek Dinçöz İrfan Aslan Kodaloğlu adına bir erkek çocuğu annesidir.





