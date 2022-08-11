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Petkim’den ilk yarıda 4,3 milyar lira net kâr

11.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petkim’in ilk 6 aylık dönemdeki başarısında, 2017 yılından beri disiplinli şekilde sürdürülen Değer Benim Dönüşüm Programı sayesinde elde edilen finansal kazanımlar da etkili oldu

İSTANBUL (AA) - Petkim, yılın ilk yarısını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artışla 4,3 milyar lira net kârla tamamladı.

Petkim açıklamasına göre, ürün karlılıklarındaki azalmaya ve planlı duruşlara rağmen, çevik yönetim anlayışıyla birlikte etkin pazarlama stratejisi, kullanılan finansman yöntemleri ve kurun etkisi sayesinde bu başarı elde edildi.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, yılın ilk yarısındaki planlı üretim duruşlarına rağmen net kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artırmayı başardı. Yılın ilk yarısında Petkim, kurdaki artışa Kur Korumalı Mevduat sistemini etkin kullanma ile reaksiyon vererek risklerini minimize etmeyi başardı.

Açıklamada, global piyasalarda ürün kârlılıklarında yaşanan düşüşün şirketin genel karlılığını etkilememesi için, etkili pazarlama stratejileri ve geniş ürün yelpazesi sayesinde üretimden satışların yanı sıra ticari ürün satışlarında da başarılı yönetim sergilendiği ifade edildi.

STAR Rafineri ile kesintisiz entegre üretimine devam eden Petkim, iç piyasanın taleplerini aksatmadan karşıladı. Petkim’in ilk 6 aylık dönemdeki başarısında, 2017 yılından beri disiplinli şekilde sürdürülen Değer Benim Dönüşüm Programı sayesinde elde edilen finansal kazanımlar da etkili oldu. Yılın ilk yarısında bu program kapsamında yaklaşık 430 milyon lira ilave değer yaratıldı.

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