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Petkimspor'da öncelikli hedef play-off

İZMİR HABERLERİ  | 25.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas: "(ING Basketbol Süper Ligi) Sezonu arzu ettiğimiz gibi play-off hedefiyle, play-off olmadığı takdirde Avrupa kupalarını hak eden bir sıralama içinde bitirmeyi hedefliyoruz" - "Ligin çok zevkli ve heyecanlı başlayabileceğini düşünmüyorum"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, "Sezonu arzu ettiğimiz gibi play-off hedefiyle, play-off olmadığı takdirde Avrupa kupalarını hak eden bir sıralama içinde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türknas, AA muhabirine, ilk kez yer alacakları Basketbol Süper Ligi'ne pandemiden dolayı uzun süreli hazırlanamadıklarını ancak faydalı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Hazırlık turnuvalarında takımın iyi durumda olduğunu gördüğünü kaydeden Türknas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi ve hazır durumda sezona başlayacağımızı düşünüyorum. İlk maçımız bu hafta Büyükçekmece ile. Tabii ki zor bir karşılaşma bizim için. Kazanmak için gidiyoruz. İyi bir ivme yakalamak için bu maçı kazanmamız lazım. Bu sezon üst sıralardaki 3-4 takım haricinde orta sıralardaki takımların güçlerinin eşit olduğunu düşünüyorum. Bizim ayarımızda en az 8 takım var. Bunlar beşincilikle on üçüncülük arasında yer değiştirecek."

- İlk hedef play-off

Türknas, sağlık şartlarının uygun olmasıyla ligi iyi bir şekilde bitirmek istediklerini belirterek, "Sezonu arzu ettiğimiz gibi play-off hedefiyle, play-off olmadığı takdirde Avrupa kupalarını hak eden bir sıralama içinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hem kendi takımıma hem de tüm takımlara sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum."

- "Ligin çok zevkli başlayabileceğini düşünmüyorum"

Koronavirüs salgınında son dönemde Türkiye'deki vakaların arttığını kaydeden Türknas, şöyle konuştu:

"Tek hedefimiz ilk olarak sezonu kazasız belasız, hastalıksız bitirebilmek. Ondan sonra ikinci planda tabii ki başarı ve performans geliyor. Ligin çok zevkli ve heyecanlı başlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk devrenin seyircisiz olacağı açıklandı. Bu da bizim gibi tüm takımları olumsuz etkiledi. Çünkü basketbolun heyecanı seyirciyle beraber."

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