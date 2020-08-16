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Petkimspor'dan 4 transfer

İZMİR HABERLERİ  | 16.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Petkimspor'dan 4 transfer

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, 4 transfer yaptı, 4 oyuncusuyla da sözleşme uzattı.

Petkimspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray forması ile mücadele eden 24 yaşındaki milli basketbolcu Ege Arar, OGM Ormanspor forması giyen 28 yaşındaki Dorukhan Engindeniz, NCAA takımlarından Arkansas State forması giyen 24 yaşındaki Canberk Kuş ve Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden 19 yaşındaki Bilgehan Diril ile anlaşıldığı duyuruldu.

Ayrıca, Petkimspor geçen sezon kadroda yer alan Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Tayfun Erülkü ve Yiğitcan Turna'nın da sözleşmelerini uzattı.

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