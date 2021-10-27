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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı Sinop'ta yapılacak

27.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı Sinop'ta yapılacak

SİNOP (AA) - Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağının 30-31 Ekim tarihlerinde Sinop'ta yapılacağı bildirildi.

Sinop Off-Road Kulübü Yarışma Direktörü Çetin Şentürk, Sinop Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, 30-31 Ekim tarihlerinde Sinop'ta gerçekleşecek yarışa 25 araçta 50 yarışmacının katılacağını söyledi.

Yarışmanın 30 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Akliman'da orman etabıyla başlayacağını belirten Şentürk, "Yarışmacılar, Hamsilos'taki 11,5 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçerek yarışma servis alanına ulaşacak. 31 Ekim Pazar günü seyirci etabı ise Akliman Orman Müdahale Merkezi yanından verilecek startla başlayacak. Yarışmacılar, 2 kilometrelik seyirci etabını 3 tur ve 4 etap geçerek yarışı tamamlayacak." dedi.

Yarışlara sporseverleri davet eden Şentürk, "Ödül töreni pazar akşamı 18.30'da Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Spor, manevi ve maddi desteksiz asla düşünülemez. Bu anlamda Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak Sinop yarışına destek veren başta Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu olmak üzere Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer yetkililere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı Sinop'ta yapılacak

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