YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Sinop'ta sona erdi

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Sinop'ta sona erdi

31.10.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Sinop'ta sona erdi

SİNOP (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Sinop'ta düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı.

Sinop Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde Akliman bölgesinde yapılan yarışların ikinci ve son gününde 24 yarışmacı, 2 kilometrelik seyirci etabını 3 tur ve 4 etap geçerek yarışı kayıpsız tamamladı.

Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Yarışlar sonunda genel sıralamada, Ertan Nacaroğlu ile Ali Emre Yılmaz'dan oluşan takım, birinciliği kazandı. Zafer Durmaz-Selçuk Aksöz ikilisi ikinci ve Engin Öztürk-Mehmet Özdemir ikilisi de üçüncü oldu.

Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Sinop'ta hamsinin kilosu 10 liraya düştüSinop'ta hamsinin kilosu 10 liraya düştü
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:04
Öğle
12:28
İkindi
15:15
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Sinop Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Serkan Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.