Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapılacak

Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayağı, Trabzon Otomobil ve Motor Sporları Kulübü tarafından Trabzon'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre sezonun 4. ayağı, ICRYPEX ana sponsorluğunda 6-7 Ağustos tarihlerinde Akçaabat'ta koşulacak.
Farklı illerinden 5 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcunun katılacağı organizasyonda, İran'dan Ghasem Mohammadzadeh-Tolga Şatır ekibi de mücadele edecek.
Sporcular 6 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak yarışta, Hıdırnebi Mevkii Acısu Balıklı Yaylası'nda 10,5 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçecek. 7 Ağustos Pazar saat 10.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, Akçaabat Sahil Dolgu Alanı'ndaki seyirci özel etabını 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.
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