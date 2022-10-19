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Petlas markasını podyumda zirveye taşıdı

19.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ekim’de İzmit Körfez pistinde gerçekleşen sıralama turlarını 4’üncü sırada tamamlayan Küçükdumlu, 16 Ekim’de yağmurlu havada gerçekleştirilen ve kaygan zeminin pilotları oldukça zorladığı final yarışında birinciliği göğüsledi

İSTANBUL (AA) - 2022 Türkiye Drift Şampiyonası'nda Petlas sponsorluğunda yarışan Çağlar Küçükdumlu Türkiye şampiyonu oldu

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Drift yarışı için özel geliştirilmiş Petlas Velox Sport PT741 lastiklerle yarışan Küçükdumlu yaklaşık 580 beygir gücündeki Nissan Silvia S14 aracıyla pilotlarda ve takımlarda 2022 Türkiye Drift Şampiyonluğu’nu kazandı.

Pilotlar klasmanında birinci olan Küçükdumlu, Fahim Reza ile birlikte yer aldığı Build Goal takımıyla da takımlar şampiyonluğunu kazandı.

15 Ekim’de İzmit Körfez pistinde gerçekleşen sıralama turlarını 4’üncü sırada tamamlayan Küçükdumlu, 16 Ekim’de yağmurlu havada gerçekleştirilen ve kaygan zeminin pilotları oldukça zorladığı final yarışında birinciliği göğüsledi.

Çağlar Küçükdumlu, final yarışında ilk 16 elemelerinde Bora Bağ'ı, en iyi 8 elemelerinde Leven Enön'ü, en iyi 4’te takım arkadaşı Reza Fahim'i elerken, finalde de Doğuşcan Dursun'u geçerek podyumda zirveye yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükdumlu, uzun süren çalışma ve gayretlerinin sonucunda bu yıl hedefledikleri zirvede olmanın haklı gururunu yaşadıklarını, başta lastik sponsoru Petlas olmak üzere tüm destekçilere katkıları için teşekkür ettiğini bildirdi.

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