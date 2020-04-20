PETLAS’tan uzun süre park halinde kalan araçların korunmasına yönelik öneriler

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli lastik markası PETLAS, uzun süre hareketsiz kalan araçların bu dönemi hasarsız atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için pratik ipuçları verdi.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup şirketlerinden, Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası PETLAS, bugünlerde uzun süre kullanılmayan ve park halinde kalan araçlarda baş gösterebilecek ciddi arıza risklerinden korunmak için pratik bilgiler paylaştı. Araçların bu dönemi hasarsız atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için uzmanlarca geliştirilen pratik bilgileri, AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün aktardı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle, tüm dünyada insanların hayatını derinden etkileyen bir süreç yaşandığını belirten Özürün, "Öncelikle halkımız ve tüm insanlık için sağlıklı günler diliyoruz. İçerisinde yaşadığımız süreçte, toplum sağlığı için evlerimizde kalmak ve bireyler arası sosyal mesafeyi korumak büyük önem taşıyor. Tüm Türkiye bu çağrıya uyuyor ve evinde kalmaya özen gösteriyor." ifadelerini kullandı.