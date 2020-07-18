YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Petrol Caddesi’ne istinat duvarı

Petrol Caddesi’ne istinat duvarı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Petrol Caddesi’nde toprak kayma riski bulunan bölgeye istinat duvarı yapılıyor.Daha önce yol genişletme çalışması yapılan Atarürk Bulvarı ile Petrol Caddesi (Flamingo Yolu) bağlantısının bulunduğu noktada, şu sıralar taş duvar yükseliyor.Ağır tonajlı iş makinaları eşliğinde yoğun bir çalışmanın sergilendiği caddede, bir yandan kazı işlemleri sürdürülürken, diğer yandan duvara uyumlu taşlar üst üste diziliyor.Şehrin en önemli arterlerinden olan Petrol Caddesi’nin, sürücüler açısından çok daha güvenilir bir konuma getirilmesi için çaba harcadıklarını belirten yetkililer; “Bu çalışmalarımızı, kış aylarında yaşanması muhtemel toprak kaymalarını önlemek amacıyla yapıyoruz.

Petrol Caddesi’ne istinat duvarı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Petrol Caddesi’nde toprak kayma riski bulunan bölgeye istinat duvarı yapılıyor.
Daha önce yol genişletme çalışması yapılan Atarürk Bulvarı ile Petrol Caddesi (Flamingo Yolu) bağlantısının bulunduğu noktada, şu sıralar taş duvar yükseliyor.
Ağır tonajlı iş makinaları eşliğinde yoğun bir çalışmanın sergilendiği caddede, bir yandan kazı işlemleri sürdürülürken, diğer yandan duvara uyumlu taşlar üst üste diziliyor.
Şehrin en önemli arterlerinden olan Petrol Caddesi’nin, sürücüler açısından çok daha güvenilir bir konuma getirilmesi için çaba harcadıklarını belirten yetkililer; “Bu çalışmalarımızı, kış aylarında yaşanması muhtemel toprak kaymalarını önlemek amacıyla yapıyoruz. Mevcut güzergahta daha önce istimlak işlemleri gerçekleştirdik ve akabinde caddeyi genişlettik. Bu aralar, torak kayma riskinin bulunduğu bölgede, yol kenarına 60 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde istinat duvarı oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp, hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Petrol Caddesi’ne istinat duvarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:12
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:54
Yatsı
21:29

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Engin Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi

Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.