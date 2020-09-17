Petrol Ofisi Sosyal Lig hediyelerle futbol çoşkusunu zirveye çıkarıyor

İSTANBUL (AA) - Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Sosyal Lig, ligin heyecanını ve keyfini dijital platforma taşıyor.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, çetin bir rekabete sahne olan 2019-2020 sezonunun ardından Sosyal Lig, yeni sezona sürpriz yeniliklerle hazırlandı.

Sosyal Lig, yeni sezonda da oyuncularına cazip fırsatlar sunan yenilikleri ile daha büyük futbol heyecana ve daha çetin bir rekabete sahne olacak.

Kulüpler Birliği ile iş birliğine imza attığı 2019-2020 sezonunda toplam 2 milyon kullanıcıya ulaşan Sosyal Lig’in, yeni sezonda 3 milyon oyuncu hedefi ile kendi rekorunu kırması bekleniyor.

Oynaması kolay ve tamamen ücretsiz olan Sosyal Lig’de, kullanıcıları hem oyunda hem de ödüllerde birbirinden cazip yenilikler bekliyor. Sezon şampiyonunun KIA Stonic araç kazanacağı Sosyal Lig’de her haftanın liderine Samsung A71 cep telefonu ve ilk 100 kişiye 250’şer TL değerinde yakıt veriliyor.

Ayrıca uygulamaya her gün giriş yapan ve futbol bilgisini konuşturarak birbirinden eğlenceli soruları yanıtlayan oyunculara her hafta çekiliş ile 3 adet Quantum kol saati hediye ediliyor.