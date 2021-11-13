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Petrol ürünleri satışı yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü

13.11.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol ürünleri satışı yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü

Sanayi sitesinde bulunan petrol ürünleri satışı yapan iş yerindeki yangın söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle öğleden sonra yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatılan yangın akşam saatlerinde tekrar başladı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangının çıktığı bina kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın tekrar kontrol altına alındı.

İçeride bulunan petrol ürünlerinin itfaiye suyuna karışarak dışarıya aktığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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