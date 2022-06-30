Peugeot 208 ve SUV 2008'in kabini yeni vites tasarımıyla donatılıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot'nun 208 ve SUV 2008 modelleri, ergonomi, konfor ve lüksü bir arada sunan kabinleriyle fark oluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 208 ve SUV 2008 modelleri, daha fazla ergonomi ile kullanım kolaylığı sunan, şık yeni vites tasarımıyla donatılıyor.

Akıcı ve konforlu vites geçişleriyle sınıfında fark oluşturan EAT8 tam otomatik şanzımanı kontrol eden yeni vites tasarımı, verimli ve modern tasarımıyla orta konsolda daha fazla alan kazanımına da katkı sağlıyor.

208 ve SUV 2008 modelleri entegrasyon, teknoloji ve ergonominin karışımını sunarken, aynı zamanda Peugeot 3D i-Cockpit ortamına uyum sağlayan yeni vites tasarımı, bilek desteği için saten krom, piyano siyah ve karbon görünümlü yüzeylerin oluşturduğu kombinasyonla kalite algısını artırıyor ve sınıfındaki standartları yukarıya çekiyor.

Yeni vites tasarımında da daha önce olduğu gibi geri vitesi seçmek için "R", şanzımanı boşa almak için "N" ve "8" vites oranını otomatik seçmek için "D" harfleri kullanılıyor. Bunun yanında şanzımanı park konumuna almak için "P", daha performanslı bir sürüş için manuel kullanım istenirse de "M" düğmesine basmak yeterli oluyor.

"M" düğmesine basıldığında, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanarak vitesler manuel olarak değiştirilebiliyor. Hangi işlev seçilirse seçilsin, işlevin etkinleştirildiğini bildirmek için gösterge ışığı yanıyor.

Seçilen işlev ayrıca gösterge panelinden de izlenebiliyor. Yyeni vites tasarımı ile donatılan tüm 208 ve SUV 2008 versiyonlarında, alandan tasarruf sağlayan ve günlük kullanım konforunu artıran elektrikli park freni bulunuyor.

