Peugeot 9x8, bugün ilk resmi yarışına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot 9x8, İtalya'nın Monza kentinde yapılan 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (FIA WEC) 4. ayağında ilk resmi yarışına çıkıyor.

Peugeot açıklamasına göre, İtalya'nın efsanevi pisti, 2007 Nisan'da Peugeot 908'in 1.000 kilometrelik LMP1 kategorisindeki zaferine şahit olmuştu. 15 yılın ardından efsanevi pist, yine bir ilke ev sahipliği yapacak. Bugün Monza 6 Saat yarışının Le Mans Hypercar sınıfında PEUGEOT 9X8 ilk yarışı için sahneye çıkıyor.

Mükemmellik, çekicilik ve heyecan; Peugeot'nun 3 temel değerini oluştururken, aynı zamanda Peugeot 9X8 ile markanın dayanıklılık yarışı programının temel taşları olma özelliği taşıyor.

Peugeot 9X8, Monza'da piste çıkarak sadece Peugeot'nun bu alandaki uzmanlığını değil, aynı zamanda yol otomobili ürün gamındaki yeni elektrik teknolojisini tanıtma kararlılığını gösteriyor ve markanın elektrikliye geçiş stratejisi için bir taşıyıcı görevi üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Motorsport Direktörü Jean Marc Finot, Peugeot 9X8'in ilk yarışının, misyonlarının ilk aşamasının doruk noktasını oluşturduğunu belirterek, "Hem FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası hem de Le Mans 24 Saat yarışı için TEAM PEUGEOT TotalEnergies'in en son teknolojisine ve uzmanlığına dayanan bir ekip kurduk ve bir LMH Hypercar geliştirdik. İtalya'da çok deneyimli ekiplerle karşı karşıya kalacağız. Bizleri ciddi bir zorluk bekliyor. Bunun bilincindeyiz ancak kararlılık, coşku ve hırsla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Peugeot Sport Teknik Direktörü Olivier Jansonnie de şunları kaydetti:

"Çok sayıda farklı pistte binlerce kilometreyi kapsayan kapsamlı test ve geliştirme sürecinin ardından Peugeot 9X8, sürücüler ve ekip mücadeleye hazır. Rakiplerimizle doğrudan rekabet halinde tüm bir yarış hafta sonunun zorlu sürecini yönetirken, aracımızın gerçek yarış koşullarındaki davranışını göreceğiz. Monza için stratejimiz net; mütevazi ama kendinden emin bir yaklaşımla her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak. Hedefimiz, açık, rekabetçi bir ortamda 9X8 ile ilgili olabildiğince şey öğrenmek. Diğer takımlar ve araçlarla yarışırken görmek ama aynı zamanda yarış anında olabildiğince çok veri ve bilgi toplamak istiyoruz."

- Yoğun bir test programı gerçekleştirildi

Verilen bilgiye göre, TEAM PEUGEOT TotalEnergies, geçen 6 ay boyunca bu ilk iddialı yarışa hazırlanmak için Avrupa genelinde zorlu bir yol haritası eşliğinde çeşitli pistlerde yoğun bir test programı gerçekleştirdi.

Ekibin yol haritası 2 temel aşamaya dayanıyor. İlk aşamada, Peugeot'nun Paris yakınlarındaki Satory merkezinde simülatör oturumları yapıldı. Burada sürücüler sanal ortamda pistin zorlu özellikleri ile karşı karşıya kalırken, ekip, Monza için enerji yönetimi haritasını değerlendirme ve tamamlama olanağı buldu. Bunu, İspanya MotorLand Aragon'daki fiziki pist testi izledi. 9X8 burada 15.000'inci kilometresini tamamladı ve böylece TEAM PEUGEOT TotalEnergies, Monza öncesi hedefine ulaşmış oldu.

Test sırasında 36 saatlik yoğun bir dayanıklılık süreci tamamlandı. Bu esnada takımın yarış ekibi (pilotlar, mühendisler ve mekanikçiler) önemli gelişmeler kaydetti. Bununla birlikte #93 ve #94 kapı numarası ile yarışacak iki Peugeot 9X8'i yönetmekten sorumlu ekipler yarış için önemli kazanımlar elde etti.

Gauthier Bouteiller tarafından tasarlanan #93 kapı numaralı araçla Paul Di Resta, Mikkel Jensen ve Jean-Eric Vergne yarışacak. #94 kapı numaralı araç, James Rossiter, Gustavo Menezes ve Loïc Duval gibi isimleri bir araya getirirken, yarış mühendisi rolünü Brice Gaillardon üstleniyor.

Tamamen yeni bir otomobil olan Peugeot 9X8 ve yarış ekibi, hem yarış pistlerinde hem de atölyede zorlu bir hazırlık ve test programıyla sadece bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede gerçek bir yarışa çıkmaya hazır hale geldi.

Son aylarda giderek güçlenen takım için yarışlar yoğun ve hızlı geçecek. TEAM PEUGEOT TotalEnergies'in her bir üyesi rekabetin adrenalinini yakından hissedecek. Yarışlar, ekibin çok sayıda hayati bilgi toplamasını sağlayacak. Bu bilgilerin PEUGEOT 9X8'in devam eden gelişiminde ve takımın uzun vadeli 2023 sezonu hedefi ve Le Mans 24 Saat'teki varlığı açısından performans ve verimlilik adına kilit rol oynaması bekleniyor.

