YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

02.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model ve araç yaşı fark etmeksizin Groupe PSA Türkiye markalarındaki araçlara ücretsiz sunulan hizmetle, araçların yollarda sorunsuz bir şekilde yer almaları ve performanslı bir kış geçirmeleri için gerekli kontroller yapılarak olağan sorun ve eksiklikler tespit ediliyor

İSTANBUL (AA) - Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.

Stellantis açıklamasına göre, kaliteli hizmet ve avantajlı fiyat politikasını tüm yetkili servis noktalarında sunan Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, müşterilerine araç bakımı konusunda fark yaratacak ayrıcalıkları sağlamaya devam ediyor. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte yoğun kilometre yapan, tatilden dönen ya da aracını yoğun mesaili bir kış sezonuna hazırlamak isteyenleri ön kontrole davet ediyor.

Bu kapsamda Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel kullanıcılarına, marka yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti sunuluyor.

Model ve araç yaşı fark etmeksizin Groupe PSA Türkiye markalarındaki her araca sunulan söz konusu hizmetle, araçların yollarda güvenli bir şekilde yer almaları ve performanslı bir kış geçirmeleri için gerekli kontroller yapılıyor. Varsa olağan sorun ve eksiklikler tespit edilerek kullanıcıya bildiriliyor.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler uzmanlarınca yapılacak bu ücretsiz kontroller; lastikler, farlar, egzoz, fren sistemleri, amortisör, fren hidroliği, araç sıvıları gibi aracın farklı bölümlerini kapsıyor. Groupe PSA Türkiye markalarının müşterileri, diledikleri zaman servisleri ziyaret ederek detaylı check-up hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmedi! Yollara düştülerSonu görünmedi! Yollara düştüler
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:53
İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.